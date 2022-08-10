مسافر أفريقي يخفي «ماريجوانا» في قطع غيار السيارات

المصدر: دبي - البيان

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نجح ضباط تفتيش جمارك دبي في مطار دبي الدولي مبنى «1» في ضبط 3.7 كيلوجرامات من عشبة الماريجوانا المخدرة، حاول مسافر قادم من إحدى الدول الإفريقية تهريبها إلى داخل الدولة بطريقة ظن أنها احترافية وذلك عبر إخفاء المواد المخدرة في قطع غيار السيارات «فلاتر» وذلك للتمويه، ولكن بالحس الأمني العالي لمفتشي جمارك دبي وضمن واجبهم الوطني تمكنوا من الكشف عن عملية التهريب، حيث لوحظ من خلال مرور قطع غيار السيارات الخاصة بالمسافر عبر أجهزة الأشعة السينية، تبين وجود كثافة في إحدى القطع، وبكفاءة الاشتباه لدى مفتش الجمارك تم اللجوء إلى التفتيش اليدوي للقطعة المذكورة وتفكيكها فتبين وجود لفات صغيرة مخبأة بطريقة فنية ليتم فحصها عبر جهاز كشف المخدرات ويتبين أنها عشبة الماريجوانا وتم إحالة المشتبه فيه إلى الجهات المختصة.

وقال خالد أحمد مدير أول إدارة عمليات المسافرين مبنى «المطار رقم1»: تبني الدائرة سلسلة متكاملة من الإجراءات والتقنيات الذكية المتطورة للتصدي لكافة محاولات التهريب، تماشياً مع استراتيجيتها 2021- 2026 من خلال تحديث وتطوير أنظمتها وبرامجها الخاصة بعمليات التفتيش حيث يتم تزويد المراكز الجمركية بأحدث أجهزة التفتيش، مشيراً إلى كفاءة مفتشي الجمارك والقيام بواجبهم في حماية أمن المنافذ من دخول المواد الممنوعة حفاظاً على المجتمع وأفراده من انتشار تلك الآفات.

أجهزة وتدريب

وأشار مدير أول إدارة عمليات المسافرين لمبنى «1» إلى أنظمة الضبط الذكية والتي تزود بها المنافذ الجمركية والمساهمة بشكل مباشر في ضبط العديد من قضايا تهريب المواد الممنوعة، هذا بالإضافة إلى الدورات التدريبية المتخصصة للمفتشين والتي تساعدهم على كشف حيل المهربين والتعرف على طرق التهريب الحديثة وكشفها من خلال تفتيش الحقائب بواسطة أجهزة التفتيش بالأشعة السينية وتحديد الحقائب المشبوهة.

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