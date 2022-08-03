إصابة سائق بوادي "صاع" بسبب التصوير رغم التحذيرات

المصدر:
  • البيان
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 أصيب سائق مركبة بإصابة متوسطة بحادث تدهور وقع اليوم في وادي صاع  بمدينة العين  بسبب التصوير وعدم الانتباه والانشغال عن الطريق .

وحثت شرطة أبوظبي الجمهور  على عدم الاقتراب من أماكن جريان أودية "صاع" وتجمعات المياه بمدينة العين و توخي الحذر والابتعاد عن أماكن جريان الأودية والسدود واتباع إرشادات وتعليمات الجهات المختصة حفاظًا على سلامة الجميع . 

وحذرت من خطورة  الانشغال بغير الطريق  الذي يؤدي إلى الانحراف المفاجئ بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور ، وغيرها من الملهيات والسلوكيات التي قد تؤدي إلى عواقب خطيرة.

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