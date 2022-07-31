السيطرة على حريق في السوق الصيني بدبي

المصدر: دبي-رامي عايش

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سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي بعد عصر اليوم على حريق أتى على 3 مركبات ومخلفات في السوق الصيني بمنطقة المدينة العالمية دون وقوع إصابات.

وبحسب بيان الإدارة العامة للدفاع المدني في الامارة؛ فقد تلقت غرفة عملياتها بلاغاً عند قرابة الساعة الخامسة مساء؛ يفيد بوقوع حادث بمنطقة المدينة العالمية ( السوق الصيني ) ، وعلى الفور تم تحريك مركز إطفاء الراشدية كمستجيب أول وجهة اختصاص ، وعند الوصول بعد نحو خمس دقائق، تبين ان الحادث عبارة عن احتراق مخلفات و ثلاث سيارات ، وامتد إلى الجدار الخارجي للمبنى ، وعليه تم تحريك مركز إطفاء ند الشبا للدعم والإسناد.

وأكد القائد الميداني السيطرة على الحادث في غضون أقل من ثلث الساعة؛ ومباشرة عمليات التبريد من دون وقوع أي إصابات أو وفيات ، ومن ثم تم تحويل الموقع إلى الجهات المختصة لإستكمال التحقيق.

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