يدفع عربوناً لأخذ سيارة ثم يرفض إعادتها ويرتكب مخالفات قيمتها تقارب ثمن المركبة

المصدر: ابوظبي - موفق محمد:

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رفع شاب دعوى قضائية، أمام محكمة أبوطبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها إلزامه بتسليم مركبة أو سداد ثمنها البالغ 12 ألف درهم ودفع المخالفات المرورية البالغ قيمتها 10 آلاف و577 درهم بالإضافة إلى تعويضه مبلغ 10 آلاف درهم عن الأضرار المادية التي لحقت به مع إلزامه بالرسوم و المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال شارحا لدعواه إنه قام بعرض المركبة محل الدعوى لبيعها بأحد المواقع الإلكترونية خلال العام الماضي، حيث تواصل معه المشكو عليه و قام بتسليمه مبلغ 1000 درهم كعربون وأخذ المركبة لفحصها ولم يقم بإرجاعها حتى الوقت الحالي.

ونوه بأن المشكو عليه لم يكتف بذلك وإنما شرع في ارتكب العديد من المخالفات المرورية، وصل مجموعها إلى 10 آلاف و577 درهم، وقد تم مطالبته بإرجاع المركبة أو سداد قيمتها عدة مرات إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل.

وقدم الشاكي كشف مخالفات مرورية مترجم فيما لم يحضر المشكو عليه رغم الإعلان.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً لقانون قانون الاثبات يكون للتوقيع الالكتروني والكتابة والمحررات والسجلات والمستندات الالكترونية ذات الحجية المقررة للتوقيع والكتابة والمحررات والسجلات والمستندات الرسمية والعرفية متى استوفت الشروط والأحكام، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق ومن خلال الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين طرفي التداعي عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي واتسآب، أن الشاكي قام بتسليم المشكو عليه المركبة لكي يفحصها ولم يبادر بتسليمه باقي المبلغ المترصد في ذمته، وقد تغيب المشكو عليه عن الحضور أمام المحكمة ليدفع الدعوى بأي دفع يمكن أن ينال منه، ومن ثم يكون طلب الشاكي بالقضاء له بتسليم المركبة على سند من الواقع والقانون.

ولفتت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق أيضاً أن المشكو عليه استلم السيارة في تاريخ 19 مايو 2021، وأن المخالفات المرورية ومخالفات المواقف المترصدة على السيارة موضوع الدعوى محررة في تاريخ لاحق لاستلام المركبة، الأمر الذي يكون المشكو عليه هو المسئول عن سداد الغرامات المحررة على السيارة بشأن تلك المخالفات للجهات المختصة من تاريخ استلامه لها وحتى تاريخه بالإضافة لما يستجد من مخالفات حتى تاريخ تسليم المركبة للشاكي.

وحكمت المحكمة إلزام المشكو عليه بأن يسلم للشاكي المركبة موضوع الدعوى، وإلزام المشكو عليه بدفع قيمة المخالفات المرورية من تاريخ 19-5-2021 وحتى تاريخ التسليم، وإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 1500 درهم تعويضاً مادياً بجانب إلزامه بالرسوم والمصاريف.

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