وزارة الداخلية تعلن العثور على 6 أشخاص من الجنسية الآسيوية متوفين جراء السيول

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الداخلية أنه تم العثور على 6 أشخاص من الجنسية الآسيوية متوفين جراء السيول التي جرت في الإمارات، وجارٍ البحث عن شخص آخر من الجنسية الآسيوية.

وأكدت أن 80% من الأفراد التي تضررت مساكنهم عادوا إلى منازلهم ، مشيرة إلى أن الجهود مستمرة والفرق ما زالت تقوم بواجبها للوصول الى مرحلة التعافي.

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