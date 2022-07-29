وزارة الداخلية تعلن العثور على 6 أشخاص من الجنسية الآسيوية متوفين جراء السيول
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أعلنت وزارة الداخلية أنه تم العثور على 6 أشخاص من الجنسية الآسيوية متوفين جراء السيول التي جرت في الإمارات، وجارٍ البحث عن شخص آخر من الجنسية الآسيوية.
آخر التطورات الميدانية في ظل الأحوال الجوية السائدة في #الإمارات@moiuae#الإمارات_أمن_وأمان #uae_safe#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/EadjYlm4XX— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 29, 2022
وأكدت أن 80% من الأفراد التي تضررت مساكنهم عادوا إلى منازلهم ، مشيرة إلى أن الجهود مستمرة والفرق ما زالت تقوم بواجبها للوصول الى مرحلة التعافي.