وحدات الإنقاذ من شرطة دبي تساهم بعملية "الأيدي الوفية" في الفجيرة

المصدر: البيان

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شاركت وحدات الإنقاذ من شرطة دبي في عملية "الأيدي الوفية" في إمارة الفجيرة.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن تنفيذها عملية "الأيدي الوفية" لدعم السلطات المدنية في الفجيرة التي تعرضت ليلة البارحة الأربعاء لمنخفض جوي.

وتركزت العملية على إنقاذ العالقين في المناطق المغمورة بالمياه والمحاصرين داخل بيوتهم حيث تم إخلاءهم لمناطق الإيواء دون خسائر.

وشهدت أغلب مناطق دولة الإمارات، أمس، سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة أدت إلى جريان الأودية وتجمع المياه في المناطق المنخفضة في أم القيوين والشارقة ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة.



وكانت مصحوبة بالبرق والرعد، وسجلت أعلى كمية أمطار في ميناء الفجيرة بواقع 221.8 ملم وهي أعلى كمية أمطار سقطت على الدولة خلال شهر يوليو منذ 27 عاماً، والتي هطلت في خورفكان عام 1995 بواقع 175.6ملم.

وتشهد الدولة حالة من حالات عدم الاستقرار الجوي تستمر حتى اليوم الخميس نتيجة لوجود امتداد منخفض جوي علوي وسطحي ممتد من شمال الهند وجنوب باكستان، عملاً على تدفق تشكيلات مختلفة من السحب من بحر عمان باتجاه الدولة تخللها سحب ركامية ممطرة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً على مناطق متفرقة من البلاد.



طقس غائم جزئياً



يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم الخميس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكوّن السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية والغربية نهاراً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع نشاط السحب مثيرة للغبار والأتربة. كما يتوقع أن يكون طقس غد الجمعة غائماً جزئياً بوجه عام، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية نهاراً.

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