السيطرة على حريق مستودع أخشاب في رأس الخور

المصدر: دبي-رامي عايش

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سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي عصر اليوم على حريق نشب في مستودع أخشاب في منطقة رأس الخور الثانية، دون وقوع اية اصابات أو خسائر بشرية.

وتمكن أفراد الدفاع المدني في مركز إطفاء ند الشبا من الوصول الى مكان الحريق في ست دقائق، وباشروا بعملية الإطفاء، قبل الاستعانة المباشرة بمركزي الراشدية القوز للدعم والإسناد، بعدما تبين ان الحادث متطور ويحتاج الى مزيد من الجهود للسيطرة عليه قبل توسعه وامتداده.

وأفادت الإدارة العامة للدفاع المدني في الامارة، في بيان لها، ان غرفة العمليات التابعة لها تلفت بلاغاً عند الساعة 15:16 هذا اليوم حول وجود حريق في المنطقة المذكورة، وعلى الفور تم تحريك مركز إطفاء ند الشبا كمستجيب أول و جهة اختصاص ، ووصل افراد المكافحة بعد ست دقائق فقط، ليتبين ان الحادث عبارة عن احتراق مستودع اخشاب وحجمه متطور ليصار الى تحريك سيارات إطفاء مركزي الراشدية والقوز للدعم والإسناد.

كما تبين ان الدخان الكثيف المتصاعد ناتج عن احتواء المستودع على مواد قابلة للاشتعال.

وأضاف البيان، أن القائد الميداني من الدفاع المدني، أكد السيطرة على الحريق، بعد نحو ساعة وعشر دقائق من مباشرة الإطفاء، والبدء بعمليات التبريد من دون وقوع أي إصابات أو وفيات ، ومن ثم تم تحويل الموقع إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق.

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