2166 مخالفة عدم صلاحية الإطارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

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دعا العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، مستخدمي الطريق إلى التأكد من سلامة أجزاء المركبة وفحص الإطارات ورصد حالتها خاصة في الفترة الحالية من العام التي تصل فيها درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها، فضلاً عن إقبال عدد كبير من أفراد المجتمع على السفر براً باستخدام سياراتهم لمسافات طويلة في أجواء مختلفة، مؤكداً ضرورة زيادة الوعي، وتعزيز الثقافة المرورية لدى السائقين ومستخدمي الطريق، بأهمية التأكد من سلامة وصلاحية المركبة حفاظاً على حياتهم وحياة الآخرين.

وأضاف العقيد جمعة بن سويدان، أن الإدارة العامة للمرور سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري، مخالفات تتعلق بسلامة أجزاء المركبة، منها 2166 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و2215 مخالفة قيادة مركبة لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة، بالإضافة إلى 1704 مخالفات قيادة مركبة غير صالحة للسير على الطرق.

وأشار إلى أنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي نشهدها خلال فترة الصيف، يتوجب على قائدي المركبات التأكد من توفر جميع إجراءات الأمن والسلامة في المركبة، وإجراء الفحص الدوري لها، إضافة إلى التقيد بالقوانين واللوائح المرورية خلال القيادة، منوهاً بعدم تركيب أية إضافات خارجية في المركبة من غير الجهات المعتمدة، والتي عادة ما تؤدي إلى كثرة الأعطال وتكون سبباً رئيسياً في اندلاع الحرائق في المركبات، لافتاً إلى أن الأجهزة الشرطية تقوم بعمل حملات مرورية توعوية وضبطية مكثفة خلال هذه الفترة، كما أنها تقوم بالتركيز على ضبط المركبات ذات الإطارات منتهية الصلاحية حفاظاً منها على أرواح مستخدمي الطريق.

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