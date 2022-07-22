الحبس والإبعاد لـ 10 عرب دفعوا شاباً من شرفة بناية

المصدر: عجمان : أسامة أحمد

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قضت محكمة جنايات عجمان بالحبس لمدة سنة على عشرة متهمين من الجنسية العربية تتراوح أعمارهم ما بين 30 عاماً الى 52 عاما ، كما قررت المحكمة بأن يدفعوا دية بقيمة 15 ألف درهم وذلك لقيامهم بالاعتداء والضرب والتعدي على شاب عربي الجنسية ودفعه من شرفة البناية التي يسكن بها في المنطقة الصناعية في الجرف بعجمان ، كما قررت المحكمة بأن يدفع كل متهم مبلغ 7 الاف درهم غرامة والإبعاد عن الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة.

وتشير تفاصيل القضية بأن المتهمين جميعاً اعتدوا على سلامة جسم المجني عليه شاباً عربياً الجنسية عمدا بأن قاموا بضربه ودفعه من أعلى الشرفة مما أدى الى سقوطه أرضا، فأحدثوا به الإصابات والتي خلفت لديه عاهة مستديمة قدرت بنسبة 10 % بإصابته بكسر بالفقرات القطنية، كما اعتدوا على سلامة جسم المجني عليهم خمسة اشخاص من الجنسية العربية ، فأحدثوا بهم اصابات مختلفة والتي أعجزتهم عن أعمالهم الشخصية مدة تزيد على 20 يوما.

ودخل المتهمون الى مسكن المجني عليهم ليلا بقصد الاعتداء وهم عصابة مؤلفة من 10أشخاص أتلفوا قفل وباب مسكن المجني عليهم اضافة الى ضربهم بسبب مشادة كلامية حصلت بين شخصين من الطرفين أدت لوقوع المشاجرة ، إضافة الى بقاء 6 من المتهمين بصورة غير مشروعة في الدولة بعد انتهاء الإقامة الممنوحة لهم دون تجديدها أو مغادرة الدولة، وامتنعوا عن دفع الغرامة المقررة قانونا .

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