الحبس والإبعاد لزوجة وأبيها لتهديد زوجها بنشر مقاطع فيديو فاضحة لشقيقته بمواقع التواصل

المصدر: عجمان : أسامة أحمد

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قضت محكمة جنيات عجمان بالحبس سنة على كل من المتهمة (د ، ل ) عربية الجنسية تبلغ من العمر 19 عاما وعلى المتهم ( ل ، ه ) عربي الجنسية يبلغ من العمر 58 عاما ، كما قررت المحكمة ابعاد المتهمين عن الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة ومصادرة الهاتف المتحرك ، وذلك لقيام المتهمان بسب وتهديد الزوج بنشر مقاطع فيديو فاضحة لشقيقته في مواقع التواصل الاجتماعي اذا لم يقم بتطليق زوجته وفضحه وسط اهله ومعارفه .

وحول تفاصيل القضية تشير تحقيقات النيابة العامة بان المجني عليه الزوج حصل خلاف بينه وبين زوجته المتهمة الاولى وبعدها تدخل والدها المتهم الثاني وتحدث معه عبر برنامج الواتساب وارسل له مجموعه من عبارات السب صوتيه وكتابيه ثم قام بنشر3 مقاطع فيديو فاضحة وتخدش الحياء العام تخص شقيقته تظهر فيها وقال له اذا لم تطلق ابنتي سوف افضحكم جميعا .

وأضاف الشاكي أن زوجته هي من قامت بتصوير تلك المقاطع من هاتف شقيقته وهي من أرسلت المقاطع لوالدها والذي أرسلها للشاكي بقصد التهديد.

وتبين في مقطع الفيديو الثالث بانه تم تصوير مقاطع الفيديو الموجودة في الاستوديو الخاص بأحد الهواتف المحمولة حيث قام المصور بها بالمرور على مجموعه من مقاطع الفيديو المحفوظة والتي تظهر فيها شقيقة الزوج .

واقرت المتهمة الأولى ان مقاطع الفيديو موضوع الدعوى وصلت اليها عبر برنامج الانستغرام وانها احتفظت بها في هاتفها المحمول وبعد ان حصل خلاف بينها وبين الشاكي واتهمها في عرضها أرسلت مقاطع الفيديو التي تخص المجني عليها شقيقة زوجها الى والدها عبر برنامج الواتساب وان والدها بدوره لزوجها حتى يضغط عليه ويقوم بتطليقها منه.

و بسؤال المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة قرر انه قام بأرسال الفاظ السب الكتابية والصوتية للشاكي عبر برنامج الواتساب وانه أرسل للشاكي مقاطع فيديو تخص شقيقته وعبارات تهديد بغرض حل الخلاف بينه وبين ابنته حيث انه طلب من الشاكي ان يطلق ابنته الا انه رفض .

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