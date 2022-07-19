السجن والإبعاد لـ 5 نساء عربيات اعتدين على عناصر شرطية

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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قضت محكمة جنايات عجمان بالحكم على 5 نساء من الجنسية العربية، وهن كل من المتهمة الأولى (ص، م) تبلغ من العمر20 عاماً والمتهمة الثانية (س، م) تبلغ من العمر 15 عاماً، والمتهمة الثالثة (ن، ت) تبلغ من العمر 43 عاماً والمتهمة الرابعة (أ، م) تبلغ من العمر 19 عاماً، والمتهمة الخامسة (ح، م) تبلغ من العمر14 عاماً وذلك بتهمة التعدي على موظف عام خلال أداء واجبه الوظيفي.

وعليه حكمت المحكمة بإدانة المتهمات ومعاقبتهن بسجن كل من المتهمة الأولى والثالثة والخامسة ثلاث سنوات وتقضي بإبعادهن عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقررة وبإبعاد المتهمة الرابعة عن البلاد، عن التهمة الأولى المسندة إليها وبإبعاد المتهمة الثانية عن التهمتين المسندتين إليها.

وتفصيلاً، أشارت وقائع القضية إلى أن المتهمات اعتدين على الموظفين العموم (3 شرطيات وشرطي) أثناء تأديتهم لوظيفتهم، وذلك بالصراخ عليهم وعدم اتباع تعليماتهم بإبراز البطاقات الشخصية وعدم الصعود إلى مركبة الشرطة مع التعدي والضرب بأن ركلت المتهمتان الأولى والثانية المجني عليها إحدى الشرطيات وقامت المتهمة الثانية بعض المجني عليه الشرطي بساعده الأيسر مما تسبب لهما بالإصابات.

وذكرت المجني عليها الشرطية في تحقيقات النيابة العامة، أن الواقعة حدثت وهي على رأس عملها في سيارة الشرطة وبرفقتها زميلاتها، حيث رأين المتهمات وهن يمشين بالطريق العام معرضات أنفسهن للخطر فتم إيقاف السيارة وتشغيل إضاءات التنبيه الخاصة بالشرطة باللون الأبيض.

وقالت الشرطية للمتهمات لماذا تسرن بهذه الطريقة؟ فقالت لها إحدى المتهمات من أنتم ؟ فردت عليها من الشرطة وأثبتت لها البطاقة العسكرية، فقامت المتهمة بالصراخ عليهن «ما اعترف فيكم»، فطلبت الشرطية من المتهمات إبراز الهويات، فأبرزت المتهمة إحداهن صورة عن هويتها عن طريق هاتفها فقط، وطلبت منهن التوقف إلا أنهن رفضن وأكملن السير.

وكل المتهمات كن يقلن نفس الكلام ويرفضن التعاون بإبراز هوياتهن، فأمسكت المتهمة الثانية من يدها فقامت بالنداء على المتهمة الأولى فحضرت وقامت برفسها برجلها على قدمها اليمنى، وقامت المتهمة الأولى بسبها بألفاظ نابية وأثناء قيام الشرطي بضبط المتهمات تعرض للعض.

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