يزرعان 14 نبتة ماريجوانا في مزرعة كفيلهم وشرطة أبوظبي بالمرصاد

المصدر: البيان

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ضبطت شرطة أبوظبي شخصين من الجنسية الآسيوية لاستغلال جزء من مزرعة كفيلهم في زراعة 14 نبتة من الماريجوانا المخدرة "القنب الهندي" في إحدى المزارع.

وكانت قد وردت معلومات من المصادر الأمنية تفيد بقيام المتهمين بزراعة نبات القنب الهندي في أحد المزارع التي يعملان بها بهدف الترويج.

وتم مداهمة المزرعة وضبط المتهمين مع 14 نبتة من نباتات القنب الهندي وفق الاجراءات القانونية وأمرت النيابة العامة باقتلاع النباتات المخدرة والتحفظ عليها وتبين من خلال التحقيقات أن صاحب المزرعة لم يكن يتردد عليها كثيرا الامر الذي استغله المتهمان وقاما بزراعة تلك النباتات المخدرة في جزء بعيد عن الانظار من المزرعة.

وأهاب العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي بأصحاب المزارع ضرورة متابعة مكفوليهم من العمال وتقديم النصائح والارشادات لهم وحثهم على عدم ارتكاب أي مخالفات قانونية كحيازة الأشياء الممنوعة او زراعة المواد المخدرة مثل القنب الهندي.

كما ناشد أصحاب المزارع بضرورة التعرف والاطلاع على صور النباتات المخدرة وعدم التردد في الابلاغ في حال اكتشاف وجودها في مزارعهم.

ودعا الجمهور للتواصل على خدمة أمان على الرقم 8002626 لتقديم البلاغات أو المعلومات في أي وقت.

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