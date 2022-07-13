وفاة 5 أشخاص وإصابة سادس بحادث مروري مروع في رأس الخيمة

المصدر: البيان

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توفي 5 أشخاص وأصيب سادس من جنسية عربية بإصابات بليغة في حادث مروري مروع وقع بعد ظهر اليوم الاربعاء الموافق 2022/7/13 على طريق الإمارات الدائري بالاتجاه إلى خارج رأس الخيمة.

تفاصيل هذا الحادث المؤسف تتحصل في انحراف المركبة التي كان يستقلها الأشخاص الستة أثناء سيرها على طريق الإمارات الدائري باتجاه خارج الإمارة لتصطدم بشاحنة ثقيلة مما أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة السادس بإصابات شديدة الخطورة.

وفور تلقي غرفة العمليات البلاغ هرعت للمكان دوريات شرطة رأس الخيمة وسيارات الإسعاف الوطني وتم نقل جثمان المتوفين بينما تم نقل المصاب بواسطة طائرة عمودية تابعة لجناح الجو بوزارة الداخلية إلى أحد مستشفيات الإمارة فيما تولت الجهات المرورية المعنية ملف الحادث لاتخاذ اللازم والوقوف على ملابساته واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

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