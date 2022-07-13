وفاة شاب عربي تجاوز الإشارة الحمراء في أم القيوين

المصدر: ام القيوين - البيان

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وقع حادث صدم دراجة نارية لمركبة أمام تقاطع مول أم القيوين يوم أمس في الساعة الثالثة صباحاً مما تسبب بوفاة قائد الدراجة النارية.

وقال العميد خليفة سالم الشامسي مدير إدارة مراكز الشرطة بالقيادة العامة لشرطة ام القيوين بأن سائق الدراجة النارية تجاوز الإشارة الضوئية والذي صادف تحرك المركبات في الشارع المقابل، ما نتج عنه صدم الدراجة لإحدى المركبات التي كانت تملك أحقية المرور، ونتج عن الحادث وفاة سائق الدراجة وهو شاب عربي الجنسية في العشرينات من العمر في مكان الحادث وإصابة الراكب معه بإصابة بليغة، وانحراف المركبة مما أدى إلى صدم رصيف وإشارة ضوئية.

التزام

وناشد العميد الشامسي الجمهور الكريم لضرورة احترام قانون السير والمرور والالتزام بالمسارات المخصصة للمركبات والتقيد بالأنظمة المرورية التي ما وضعت إلا للحفاظ على سلامة كافة مستخدمي الطريق، ومنها الوقوف عند الإشارة الحمراء وعدم الانشغال عن القيادة لأي سبب كان، وضرورة التأكد من ترخيص المركبات بأنواعها وسلامتها للسير في الطريق.

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