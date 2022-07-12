إلزام فتاتين بدفع 30 ألف درهم لدخولهما منزل شاب دون إرادته

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاتان أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طالب فيها بأن تؤديا له مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليهما قامتا بدخول منزله خلافاً لإرادته، وتمت إدانتهما بتهمة دخول منزل الشاكي والاعتداء على من به، وعاقبتهما بتغريم كل واحدة منهما مبلغ 3 آلاف درهم، فيما قدم وكيل المشكو عليهما مذكرة جوابية طلب فيها ضم الدعوى مدني بسيط للارتباط ولوحدة الموضوع والسبب كذلك رفض الدعوى وقدم مستندات.

من جانبها رفضت المحكمة في حيثيات حكمها، طلب المشكو عليهما بضم الدعوى "مدني بسيط"، مشيرة إلى أن موضوع هذه الدعوى هو التعويض عن الاعتداء من قبل المشكو عليهما، أما في الدعوى الماثلة فإن سبب التعويض هو دخول مسكن الشاكي خلافاً لإرادته، ومن ثم لا ترى المحكمة مبرراً للضم.

وعن موضوع الدعوى، أوضحت المحكمة، أن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبته المشكو عليهما وهو دخول منزل الشاكي خلافاً لإرادته، وقد أدينتا بموجبه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند الشاكي في إقامة الدعوى الماثلة فإن الحكم الجزائي سالف الذكر إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وعن طلب استكمال التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، لافتة إلى توافر عناصر المسئولية التقصيرية حيث أن خطأ المشكو عليهما ثابتاً بموجب الحكم الجزائي، وقد لحق بالشاكي أضراراً مادية تمثلت بالتوجه إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ والمواصلات والاعتداء على حرمة مسكنه وخصوصيته وقد أصابه شعور بالحزن والأسى، وعليه يتم تقدير التعويض من قبل المحكمة بما لها من سلطة في ذلك استكمالا للتعويض المؤقت المقضي به، بتعويض نهائي إجمالي وقدره المبلغ 30 ألف درهم بعد خصم ما قيمته 1000 درهم تعويض مؤقت وهو كاف لجبر ما لحق بالشاكي من أضرار مادية وأدبية.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بأن تؤديا للشاكي مبلغ 29 ألف درهم استكمالا للتعويض الجزائي المبين أعلاه مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف.

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