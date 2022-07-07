دفاع مدني دبي يسيطر على حريق في مستودعين بمنطقة القوز

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق في مستودعين بمنطقة القوز بدون إصابات أو وفيات.

وتفصيلا أفاد مصدر في الدفاع المدني في دبي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 13:21 اليوم الخميس 07-07-2022 ، يفيد بوقوع حادث حريق في منطقة القوز الصناعية ( الثالثة )، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء القوز مستجيب أول (جهة الاختصاص )، وعند الوصول في الساعة 13:27 محققاً زمن استجابة مقداره (6) دقائق، تبين أن الحادث في مستودعين وحجم الحادث متوسط وتم تحريك دعم مركز إطفاء شهداء الإمارات ومركز إطفاء البرشاء.

وباشرت الفرق المتخصصة عمليات الإخلاء، ومكافحة الحريق، وفق إشارة القائد الميداني الذي أكد أن الحادث تحت السيطرة عند الساعة 14:09 ولاتوجد أي إصابات أو وفيات وجاري عمل اللازم.

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