شرطة دبي تدعو الجمهور إلى التعرف إلى جثة مجهولة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور، للتعرف إلى صاحب الصورة المنشورة، والذي عثر على جثته في مياه خور دبي، والجثة تعود لشاب في العقد الثالث من العمر، ممتلئ البنية متوسط القامة حليق الرأس لديه شعر في الذقن (شكل قفل) يرتدي وزار ابيض مُخطط مربعات مع فانيله بيضاء، ولا يحمل أية أوراق ثبوتية.

ومنذ نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لفحصها والتأكد من سبب الوفاة، لم يراجع الشرطة أي شخص للإبلاغ عن فقدان صاحبها.

ودعا مركز شرطة الموانئ، أفراد الجمهور للتعرف إلى صاحب الجثة المجهولة، ومن لديه أية معلومات عن هويته، يمكنه الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901، وإذا كان المتصل من خارج إمارة دبي عليه، إضافة 04 قبل رقم الاتصال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز