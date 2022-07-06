جريمة فظيعة.. اختلف معه مالياً فقتله نحراً

المصدر: عجمان- أسامة أحمد

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قضت محكمة جنايات عجمان بالحكم بإعدام (س،ا،ن) آسيوي الجنسية بعد إدانته بقتل ( م،ك،ج) صاحب شركة، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وعقد العزم وأعد سكينا وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنا في عنقه وصدره عدة طعنات ثم أمسك به من رأسه ونحره قاصدا قتله فأحدث به الإصابات والتي أودت بحياته .

ورصدت كاميرات المراقبة بالموقع تفاصيل الجريمة البشعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى الشرطة عن وجود حالة طعن لشخص قرب كافتيريا وسط عجمان، وتم الانتقال لمسرح الجريمة وتبين وجود شخص ملقى على وجهه وحوله بقعة من الدماء وتم معاينة فيديو تصوير كاميرات المراقبة وتبين وجود تصوير لواقعة القتل ، وشوهد المتهم بجانب المجني عليه ووجود شخصين يقفان خلف المجني عليه ، وكان المتهم يضع على رجله كيسا ويتحدثان، فأخرج المتهم سكينا من الكيس وضرب بها المجني عليه على رقبته،

وحاول المجني عليه الهرب فقام المتهم باللحاق به وسدد له طعنات في بطنه وبعدها يسقط المجني عليه وقام الجاني بنحره ثم هرب .

وأقر المتهم الذي يبلغ من العمر 30 عاما، في تحقيقات النيابة العامة بتهمة القتل العمد لصاحب شركة، من نفس جنسيته، حيث قال إن المجني عليه أحضره إلى الدولة من وطنه بتأشيرة سياحية للعمل معه وبعدها اتفق معه بإحضار عمال إلى الدولة على أن يتولى المجني عليه إصدار التأشيرات لهم.. وعليه أحضر 9 أشخاص من بلده ولم يقم المجني عليه بإجراءات الإقامة لهم ولم يمنحهم الرواتب لمدة 4 أشهر، فتعرض للمضايقة منهم وكانت الاتصالات ترد إليه من وطنه بشأنهم، وأخبر المجني عليه بالأمر وكان يماطل ويتهرب منه فقرر قتله.

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