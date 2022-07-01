شرطة دبي تضبط سيارتين استخدمتا "لواحات" شبيهة بلواحات الشرطة

المصدر: دبي- البيان

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تمكنت الدوريات المرورية في شرطة دبي من ضبط مركبتين، في واقعتين منفصلتين، استخدمتا "لواحات" شبيهة بلواحات الشرطة، فظن مستخدمو الطريق أن المركبتين تابعتين للشرطة، وتم منحهما الأولوية في الطريق.

وأكد العقيد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة، أن هذا السلوك مخالف لقوانين السير والمرور، ويعاقب عليه القانون، ورُصدت إحدى المركبتين على شارع الإمارات بالقرب من جسر نادي دبي، في حين رُصدت الثانية على شارع الشيخ محمد بن زايد، موضحا أن هنالك فريقاً متخصصاً في الإدارة العامة للمرور، يتولى مهمة تعقب المركبات، سواء كانت سيارات أو دراجات، ممن ترتكب ممارسات خطرة في الشوارع.

وأضاف أن كلا المركبتين نقلتا إلى الحجز، فيما تم فتح بلاغ لهما بالواقعة في مراكز الشرطة.

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