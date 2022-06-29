دفاع مدني دبي يسيطر على حريق قارب شحن خشبي في وقت قياسي

المصدر: دبي شيرين فاروق

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تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق نشب في قارب شحن خشبي بدون إصابات أو وفيات.

وتفصيلا، أفاد مصدر في الدفاع المدني في دبي أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 19:02 امس الثلاثاء 28-6-2022، يفيد بوقوع حادث حريق في قارب شحن خشبي بمنطقة مرفأ ديرة، وعلى الفور تحرك الإطفاء البحري بالمرفأ مستجيب أول وجهة اختصاص، ومراكز الحمرية والراس للدعم والإسناد، وعند الوصول في الساعة 19:05 محققاً زمن استجابة مقداره (3) دقائق، تبين أن الحادث عبارة عن حريق في قارب شحن خشبي محمل بالسيارات، وأن الدخان الكثيف المتصاعد من الحادث بسبب طبيعة المواد التي تتعرض للاحتراق وفق إشارة القائد الميداني، من دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

وباشرت الفرق المتخصصة عمليات مكافحة الحريق على الفور، وتمت السيطرة على الحادث في الساعة 19:56 دقيقة وجار عمل اللازم.

وعند الساعة 20:23 أفاد القائد الميداني للحادث العقيد/فراس بالحصا، بأن الحادث تحت التبريد، قبل تحويل الموقع إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

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