20 ألف درهم غرامة على آسيوي حاز وتعاطى مواد مخدرة

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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قضت محكمة جنايات عجمان بالحكم على المتهم ( ش، ي،و ) آسيوي الجنسية يبلغ من العمر32 عاماً، بالغرامة 20 ألف درهم، وذلك لقيامه بتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وحيازة مواد مخدرة، كما قررت المحكمة مصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أبريل الماضي، أثناء مرور دورية في منطقة الجرف الصناعية شاهدوا المتهم وهو بحالة غير طبيعية وبتفتيشه احترازياً عثر بحوزته على علبة سجائر خضراء بها عدد 2 سيجارة ملفوفة يدوياً وعليه تم إحالته للمكافحة.

وبسؤال المتهم بمحاضر الاستدلال أنكر تعاطيه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية كما أنكر حيازته للمضبوطات، وأفاد بأنه لا يتعاطى المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وفي يوم الواقعة حصلت مشاجرة بينه وبين مجموعة الأشخاص فقاموا بضربه وإطعامه أشياء لا يعرفها وبعدها وضعوا شيئاً في جيبه لا يعرف ما هو وحسب ما خبره به أحد الأشخاص الذين اعتدوا عليه أنها إثبات هويته وبعدها حضر شخصان وإنقذاه منهم وبعدها كان يجلس بجانب إحدى المركبات فحضر أفراد الشرطة وقاموا بضبطه وبتفتيشه.

وأثبت التقرير الصادر عن إدارة الطب الشرعي لوزارة العدل والخاص بفحص عينة بول المتهم وجود مواد مخدرة.

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