جهود جمارك دبي تسفر عن إنجاز 936 ضبطية مخدرات في أربعة أشهر

المصدر: البيان

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تبذل جمارك دبي جهوداً مضاعفة في مكافحة كافة أشكال التهريب لاسيما المواد المخدرة عبر منافذها الجمركية إذ تعمل على حماية المجتمع والاقتصاد الوطني من آثارها السلبية وذلك من خلال التصدي لمحاولات تهريبها، وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها، والذي يوافق 26 يونيو من كل عام ، كشفت جمارك دبي عن إنجاز 936 ضبطية مخدرات في جميع المنافذ الجمركية ( البرية،البحرية،الجوية وعمليات المسافرين)، للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقابل 558 ضبطية عن الفترة ذاتها من العام الماضي وبزيادة 378 ضبطية حيث نجحت الدائرة في إحباط العديد من محاولات تهريب المواد المخدرة والتي شملت أقراص الترامادول، الكبتاجون، مادة الأفيون، الهيروين، بذور القنب، مادة الكريستال، وعشبة الماريجوانا، وغيرها من المواد المخدرة.

حماية المجتمع

ووزعت ضبطيات المخدرات بنحو 222 ضبطية لإدارة عمليات المسافرين من يناير إلى إبريل 2022 مقابل 198 للفترة ذاتها خلال العام الماضي، و501 ضبطية لإدارة المراكز الجمركية البرية، مقابل 32 ضبطية، و207 ضبطية لإدارة المراكز الجمركية الجوية مقابل 325 ضبطية، و6 ضبطيات لإدارة المراكز الجمركية البحرية مقابل 3 ضبطيات.

وقال سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة:"اتخذت جمارك دبي من حماية المجتمع هدفاً استراتيجياً رئيسياً في خطتها الخمسية، ومنحت هذه المهمة أولية كبيرة في ظل المخاطر المتزايدة، التزاماً بواجبها الوطني وإيماناً منها بالضرر البالغ للمخدرات على أمن وصحة المجتمع والمواطن، وتعمل جمارك دبي عن كثب لتعزيز الدور المنوط بها في التصدي وبشكل مباشر لكافة أشكال عمليات تهريب المواد الممنوعة والمخدرة، وتقدم دعم كامل لتعزيز خطط و استراتيجيات مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، بهدف تعزيز إمكانيات الإمارة الأمنية في حماية المنافذ الحدودية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ، الهادفة إلى الارتقاء بأداء الجهات الحكوميّة المعنية بالإشراف على المنافذ الحدودية وصولاً بها إلى أعلى المستويات، وضمان تنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي.

سباق الريادة

وأضاف:" مع تقدم دبي في سباق الريادة العالمية أصبحت الإمارة نموذجاً دولياً في التصدي للمخدرات و مخاطرها وأضرارها الصحية وتشارك جمارك دبي بفاعلية في هذه الجهود من خلال تطوير قدرات مواردها البشرية وبخاصة ضباط الجمارك وفقاً لأفضل المعايير في التفتيش الجمركي لتحافظ الإمارة على موقعها كمركز دولي للتجارة العالمية، كما تسعى الدائرة بصفة مستمرة لتحديث وتطوير أنظمتها و برامجها الخاصة برصد الشحنات المشبوهة وتبنى سلسلة متكاملة من الإجراءات والتقنيات للتصدي لكافة محاولات التهريب، تماشياً مع استراتيجيتها 2021-2026 لريادة الجمارك الآمنة عالمياً وذلك ابتداءً من تقنية الإنذار المبكر المتمثل في نظام محرك المخاطر الذكي لتشخيص كافة الشحنات المشتبه بها مسبقاً، وصولاً إلى عمليات التفتيش حيث يتم تزويد المراكز الجمركية بأحدث أجهزة التفتيش ومن تلك الأجهزة الجهاز المتطور لفحص الحاويات و الذي يعد أحدث نظام عالمي متكامل لمسح وتفتيش الحاويات والشاحنات المتحركة عبر الكشف الإشعاعي لمحتوياتها، و يتمتع بالقدرة على فحص 150 شاحنة خلال ساعة واحدة، بالإضافة إلى التحديث المستمر في مبادرة "سياج" التي تهدف إلى تشديد الرقابة على المنافذ البحرية بالاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأجهزة المتطورة لكشف المواد الممنوعة والمخدرة.

أبرز الضبطيات

تم إحباط محاولة تهريب 2968 علبة على شكل مبيض القهوة تحتوي على مخدر الامفيتامين في ميناء جبل على، وفي مطار دبي الدولي أوقف ضباط جمارك دبي مسافر للاشتباه فيه، وبعد تحويله إلى جهاز كشف الأحشاء تم كشف 97 كبسولة تزن 955جرام من الهيروين، وفي المراكز الجمركية البرية تم ضبط 10 ضبطيات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري جميعها لمادة الكريستال المخدرة.

وفي ضبطية نوعية تم إحباط تهريب 42 كيلو جرام من مادة الماريجوانا المخدرة قادمة مع مسافر إفريقي عبر مطار دبي الدولي كانت مخبأة داخل أكياس من الفلفل الحار المجفف.

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