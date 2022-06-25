مدني الشارقة يسيطر على حريق بمصنع ورشة سيارات بالصناعية 4

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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تمكنت فرق الدفاع المدني في إمارة الشارقة مساء اليوم من السيطرة على حريق نشب في ورشة سيارات في المنطقة الصناعية 4 بالشارقة ، حيث خلف الحريق أضرارا مادية في المكان واحتراق بعض المعدات والمواد دون وقوع اصابات أو حالات اختناق .

بلاغ

وأكد مصدر بإدارة الدفاع المدني في الشارقة أنه ورد بلاغ للإدارة مساء اليوم عند الرابعة و18 دقيقة يفيد باندلاع حريق في الموقع المذكور ، وعلى الفور توجهت فرق الاطفاء من مختلف مراكز الدفاع المدني مزودة بصهاريج المياه للسيطرة على الحريق ووصلت الفرق الى مكان الحادث في الوقت المناسب ، حيث تمت السيطرة عليه ومنع امتداده للمواقع المجاورة عند الخامسة ، وجار عمليات التبريد في المكان وتم تسليم الموقع للمختبر الجنائي للوقوف على أسباب اندلاع الحريق .

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