عايره بلونه وعرقه وقذف زوجته فعوضته المحكمة بـ 100 ألف درهم

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أقام شاب دعوى قضائية ضد مقيم، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 400 ألف درهم كتعويض مادي ومعنوي وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.

وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليه قام بمعايرته بلونه وعرقه كما قام بسب وقذف ورمي زوجته عن طريق الرسائل الهاتفية، ليتم إحالته إلى المحكمة الجزائية والتي أصدرت في حقه أحكاماً بالإدانة.

ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بتعويضات مالية عن الفعل الذي ارتكبه المشكو عليه.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي أن المشكو عليه تم إحالته للمحاكمة الجزائية بعدة تهم ،منها تهمة إحداث شكل من أشكال التمييز على أساس العرق واللون وذلك بأن عاير الشاكي، بعرقه ولونه بإحدى طرق التعبير بأن أرسل إليه الرسائل النصية المبينة بالتحقيقات التي تحمل عبارات التمييز المشار إليها، وكذلك تمت إحالته عن تهمة رمي الشاكي بألفاظ السب المبينة بالأوراق والتي تمس عرضه وتخدش سمعة عائلته، وقد تمت إدانته عن هذه التهم وتم تأييد الإدانة.

وأشارت المحكمة إلى أن من أوراق الدعوى، أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للشاكي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، وقد ترتب على ذلك الفعل أضرار معنوية لحقت بالشاكي، تمثلت فيما أصابه من حزن وحسرة بسبب ما قام به المشكو عليه.

ورفضت المحكمة طلب الشاكي، التعويض عن الأضرار المادية، مشيرة إلى أنه من المقرر أن الضمان يقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، وقد خلت أوراق الدعوى من أي دليل على أن الشاكي لحق به أضرار مادية.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 100 ألف درهم (مائة ألف درهم) تعويضاً عن كافة الأضرار المعنوية التي أصابته، وألزمته بالرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

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