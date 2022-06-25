هوس بناء العضلات يحول شاباً إلى مدمن للمخدرات

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أعلنت النيابة العامة الاتحادية، عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «توتير» عن وقوع أحد الأشخاص في فخ تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بعد أن قدم له أحد أصدقائه عقاقير، ادعى حينها بأنها مكملات غذائية، تمنح مستخدمها نشاطاً وقوة، وتساعده في تكبير عضلات جسده.

وقالت النيابة العامة: إن رياضة كمال الأجسام تحولت بالنسبة لأحد الأشخاص، من كونها نشاطاً رياضياً إلى هوس في بناء العضلات، حيث سعى من أجل ذلك إلى تكثيف ممارسته للتمارين الرياضية، وتناول العديد من المواد المستخدمة لدى لاعبي كمال الأجسام، دون الاهتمام بنوعيتها ومخاطرها.

وتابعت: مع مرور الوقت بدء الشاب، يشعر بالإنهاك والإرهاق، وشرح لصديقه في الصالة الرياضية، بما يشعر به، فما كان من صديقه إلا أن قدم له منتجاً دوائياً يحتوي على منشطات تساعده في التغلب على الإرهاق، ومع مرور عدة أسابيع أصبح مدمناً لهذا الدواء، ليكتشف في ما بعد أن الدواء ما هو إلا إحدى المواد المحظورة والمدرجة ضمن جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وشددت النيابة العامة الاتحادية على أن المخدرات آفة خطيرة، وتهدد كافة أفراد المجتمع، ولا سيما الشباب، وهناك الكثير من الطرق التي يتبعها المروجون لإيقاع الشباب في براثن المخدرات، فعلى الشباب الحذر من هذه المغريات، فنهاية طريق المخدرات واحدة هي الدمار لصحته وحياته.

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