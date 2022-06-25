والد شيخة المتوفاة بحادث دهس يتبرع بقيمة الدية لمشاريع خيرية

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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تبرع والد شيخة حسن بلال، الطالبة المتوفاة بحادث دهس قرب منزلها في عجمان، بقيمة الدية الشرعية لمشاريع خيرية وإنسانية، والتي قضت بها محكمة الاستئناف في عجمان على سائق الحافلة المدرسية الذي تسبب في وفاتها، وأوكل شقيقه بتسلم مبلغ الدية وتسليمها لإحدى الجمعيات الخيرية لبناء مسجد وحفر آبار في إحدى الدول الفقيرة على روح الفقيدة.

وقال حسن بلال: «تم الاتفاق مع إحدى الجمعيات الخيرية العاملة في عجمان عند تسلم مبلغ الدية الشرعية بأن يودع في حسابهم من أجل الشروع في بناء مسجد، وما تبقي من مالٍ يتم به حفر آبار، وقمت بتوكيل شقيقي لمتابعة الإجراءات وتنفيذ المشاريع الخيرية على روح الفقيدة في إحدى الدول المحتاجة».

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