تغريم أُم لاعتدائها بالضرب المبرح على أبنائها

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

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أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً على سيدة تحمل جنسية إحدى الدول العربية بدفع غرامة مالية بسبب قيامها بالاعتداء بالضرب المبرح على أطفالها، على الرغم من التحذيرات المستمرة من قِبل الزوج باحتوائهم، وتفهمهم، إلا أنه لم يتحمل اعتداءها الأخير عليهم، واضطر إلى تقديم بلاغ ضدها. وتعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف الزوج بعد عودته من العمل بكاء أطفاله، إضافة إلى آثار الضرب الواضحة على أجسامهم الصغيرة، ولم يتردد حينها بعرضهم على طبيب مختص لإثبات الاعتداء الواقع عليهم، وآثار الضرب المنتشرة على أجسامهم. وقام بعدها بفتح بلاغ جنائي بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأم، والتي صدر بحقها فعلياً الحكم بالغرامة.

وفي هذا الإطار قال المحامي والمستشار القانوني خالد المازمي في حديثه لـ«البيان»: أود التنويه إلى أن قانون وديمة «حقوق الطفل» يعطي الحماية القانونية للطفل من الاعتداء بكافة أشكاله، ومنها تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء على سلامته البدنية أو القيام بأي عمل ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي سواء من قِبل الأب أو الأم أو موكول له بحضانته سواء من أقاربه أو غيرهم.

وأضاف المازمي: «كما أشار القانون إلى تدابير حماية الطفل والتي تُعنى بالتزام الأبوين القائمين على رعاية أبنائهم باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لرفع الخطر المحدق بالطفل، والذي من الممكن أن يهدد سلامة الطفل، أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية. وكما أعطى قانون وديمة الحق لكل شخص بلغ سن الرشد مساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ السلطات المختصة بمعاناته، أو معاناة أحد إخوته أو طفل آخر سواء من أبويه أو غيرهم». مؤكداً على أن عقوبة من قام بتعذيب طفل أو الاعتداء على سلامة جسده، أو حتى إتيان أي عمل ينطوي على قسوة يكون معرضاً للمساءلة القانونية وفقاً للمادة (69) من قانون حقوق الطفل «وديمة» بحيث يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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