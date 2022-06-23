الاستئناف تؤيد الحبس والدية الشرعية على المتهم في قضية دهس الطالبة شيخة

المصدر: عجمان ــ أسامة أحمد

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أيدت محكمة استئناف عجمان الأولى، الحكم على المتهم (ا، م، ك) اسيوي الجنسية يعمل سائق حافلة مدرسية بمؤسسة مواصلات الامارات، فرع عجمان، بالحبس 6 أشهر ودفع 200 ألف درهم دية شرعية لورثة المتوفية شيخة حسن.

وكان المتهم قد دهس الطالبة المتوفية يوم الخامس عشر من شهر فبراير الماضي، أمام منزل ذويها عند عودتها من المدرسة في منطقة الحميدية بعجمان.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى أن الطالبة بعد انتهاء الدوام المدرسي استقلت حافلة المدرسة وعند توقف الحافلة بجانب منزلها ونزولها من الحافلة تحركت من أمام الحافلة من اليمين إلى اليسار فقام سائق الحافلة بالتحرك من دون انتباه إلى الأمام مما أدى إلى دهسها ووفاتها إثر تعرضها لجروح بليغة في الرأس.

وتشير حيثيات القضية الى أن المتهم سائق الحافلة المدرسية لم يلتزم بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعية لتنظيم حركة السير والمرور بان قاد حافلة مدرسية دون ان يبذل اقصى عناية والتزام الحذر وتسبب في دهس المجني عليها شيخة حسن وتسبب بخطئه في موتها بعد احداث اصابات.

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