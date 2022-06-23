دفاع مدني دبي يسيطر على حريق في مستودع بمنطقة ورسان

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق في مستودع بمنطقة ورسان 3 بدون إصابات أو وفيات، حيث شارك في السيطرة على الحريق 71 إطفائياً من الضباط وضباط الصف يمثلون 3 مراكز إطفاء وإنقاذ.

وتفصيلا أفاد اللواء جمال بن عاضد المهيري مساعد المدير العام للموارد والخدمات المساندة في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي في تصريحات خاصة للبيان أن غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي، تلقت بلاغاً عند الساعة 8:30 مساء أمس الأربعاء، يفيد بوقوع حادث حريق في مستودع بمنطقة ورسان 3. وعلى الفور تحرك مركز إطفاء الراشدية مستجيب أول وجهة اختصاص، ومركز ند الشبا ومركز القوز للدعم والإسناد، وعند الوصول في الساعة 20:38 محققاً زمن استجابة مقداره (7) دقائق، تبين أن الحادث عبارة عن حريق في مستودع لمواد البناء ومشتل مجاور للمستودع، وأن الدخان الكثيف المتصاعد من الحادث بسبب طبيعة المواد التي تتعرض للاحتراق وفق الإشارة الواردة إلى غرفة العمليات، من دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

وأكد اللواء المهيري أن جميع الفرق والوحدات التخصصية واصلت مكافحة الحريق وإجراء اللازم لمنع امتداده إلى المواقع المجاورة. وعند الساعة 11:43 مساء أمس وردت اشارة من قائد الحادث بأن الحادث تحت السيطرة، كما باشرت فرق الإطفاء عمليات التبريد عند الساعة 12 منتصف الليل قبل تحويل الموقع إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

وأثنى قائد الحادث الميداني اللواء المهيري، على فرق الإطفاء والإنقاذ التي هرعت إلى موقع الحادث، وقوامها 71 إطفائياً من الضباط وضباط الصف يمثلون 3 مراكز إطفاء وإنقاذ شاركت في السيطرة على الحادث.

وأكد تعاملها بكل احترافية في مكافحة الحريق من دون وقوع أية خسائر بشرية، مؤكداً المهنية والدقة العالية التي تميز وحدات عمل الدفاع المدني في دبي، من خلال الدورات التدريبية المستمرة والخبرات التراكمية التي تلعب دوراً بارزاً في نجاح المهام التي توكل إليها، مؤكداً أن وحدات الدفاع المدني في حالة استعداد وجاهزية بنسبة 100% على مدار الساعة للقيام بواجبها على أكمل وجه.

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