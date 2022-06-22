حبس بريطاني يقود سيارته عكس السير في دبي

المصدر: البيان

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قضت محكمة السير والمرور في دبي بحبس سائق بريطاني يبلغ من العمر 42 عاماً شهر وإيقاف رخصة قيادته بعد إدانته بتهم قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية،وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والقيادة عكس السير .

وكشف المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور في دبي عن صدور حكم من محكمة السير والمرور ضد سائق بريطاني 42 سنة، بالحبس لمدة شهر وايقاف رخصة القيادة لمدة ستة أشهر، مفيداً أن النيابة العامة قد وجهت للسائق تهم قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والقيادة عكس السير ، واتلاف مال مملوك للغير، وهي جرائم مرورية وفق أحكام قانونيّ السير والمرور والعقوبات الاتحاديين وتعديلاتهما.

وذكر بوفروشة أن النيابة كانت قد باشرت التحقيق مع السائق المتهم في الحادث موضوع البلاغ بعد إحالة الملف من مركز شرطة بردبي، والذي تعود تفاصيله إلى مشاهدة إحدى دوريات الشرطة الأمنية للمتهم وهو يقود مركبته بصورة غير طبيعية حيث كان يسير بعكس اتجاه السير، وقام بعبور الإشارة الضوئية الحمراء واتلف على إثرها ممتلكات الغير، وعليه قامت الدورية الأمنية التابعة لشرطة دبي بإيقاف المركبة و وتوقيف قائدها تفادياً لأي حوادث مرورية لاحقه، وبفحصه بواسطة جهاز النفخ بلغت نسبة الكحول لديه 179%.

وأوضح أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهم على ذمة القضية، حيث اعترف خلال تحقيقات النيابة بقيادته للمركبة بذات التهم المذكورة، وجرى استكمال التحقيقات وما يلزم قانوناً تمهيداً للإحالة النهائية لأوراق القضية والمتهم الى المحكمة المختصة للبت فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

وثمّن المحامي العام الاول رئيس نيابة السير والمرور في دبي الدور اليقظ لرجال شرطة دبي في ضبط مثل هذه الحالات، مناشداً كافة السائقين بضرورة اخذ اقصى دراجات الحيطة والحذر اثناء قيادة المركبات على الطرق مع ضرورة التقيد بكافة اشتراطات وقواعد القيادة القانونية الآمنة في سبيل المحافظة على سلامة كافة مستخدمي الطريق والممتلكات العامة والخاصة.

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