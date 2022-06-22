شرطة الشارقة تعثر على أم طفل تم تركه بإحدى الجمعيات الخيرية

المصدر: الشارقة - البيان

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تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع مركز حماية حقوق الطفل، من العثور على والدة طفل يبلغ من العمر شهرين تركته بإحدى الجمعيات الخيرية بإمارة الشارقة بهدف التخلص منه، حيث تم إلقاء القبض عليها خلال (5) ساعات من تلقي البلاغ بعد التعرف على هويتها.

شهران

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة الشارقة في تمام الساعة الخامسة مساء من احدى الجمعيات الخيرية بالإمارة، يفيد بالعثور على طفل لقيط يبلغ من العمر شهرين تم تركه في الجمعية الخيرية، بعد مغافلة الحارس حيث دخلت إلى الجمعية وتركت الطفل وغادرت إلى جهة غير معلومة، حسب ما تم مشاهدته من خلال أجهزة التصوير المتواجدة في موقع البلاغ.

فحوصات

وعليه انتقلت الفرق المعنية لموقع البلاغ لمباشرة ملابسات الحادث، حيث تم نقل الطفل عن طريق الإسعاف الوطني الى أحد المستشفيات المتخصصة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على الحالة الصحية للطفل والتي تبين أنها مستقرة.

وأسفرت جهود التحريات والمباحث الجنائية ومراكز الشرطة التابعة لمنطقة الاختصاص من سرعة تحديد هوية الجانية في أقل من 5 ساعات، حيث اتضح أنها سيدة من إحدى الجنسيات العربية.

وأشار العقيد عمر بوالزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية الى أن فرق العمل باشرت البحث والتقصي عن السيدة للوصول إليها بالسرعة الممكنة والقبض عليها وتسليمها ليد العدالة، حيث تكللت تلك الجهود بتحديد هويتها ومقر سكنها وبعد اجراء كمين محكم تم القبض عليها.

وأوضحت أن ما أقدمت عليه من الفعل جاء نتيجة لعلاقة غير شرعية، وقررت التخلص منه، وعليه تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

كفاءة

وأشاد قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، بكفاءة رجال التحريات والمباحث الجنائية في القيادة، وحرصهم الدائم على الحفاظ على الأمن والأمان في الإمارة، بما يملكون من معرفة وخبرات أمنية عالية، أسهمت في كشف غموض تلك الجريمة، وسرعة الوصول للجانية خلال 5ساعات فقط، مؤكداً أن هذا السلوك الذي قامت به بعيداً كل البعد عن ضمير الانسانية والرحمة وهو ما يعد من الاساليب الدخيلة على مجتمعنا، وأن رجال الشرطة في القيادة يتمتعون بالجاهزية التامة في التعامل مع مختلف البلاغات.

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