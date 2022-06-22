17 ألف درهم غرامة بسبب مشاجرة نسائية

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أقامت فتاة دعوى قضائية ضد أخرى، أمام محكمة العين الابتدائية، طالبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والجسدية التي لحقت بها، مع إلزامها برسوم التوفيق والمصالحة بمبلغ 1000 درهم، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت شارحة لدعواها، إن المشكو عليها قامت بالاعتداء عليها بالضرب، وقد صدر ضدها حكم جزائي قضى بتغريمها 7 آلاف درهم.

وخلال نظر القضية، تخلفت المشكو عليها عن الحضور وتبين إعلانها، فيما أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البين من الأوراق إدانة المشكو عليها في القضية الجزائية عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الشاكية، والذي تسبب لها بالأضرار المبينة بالتقرير الطبي المرفق في الأوراق.

عن طلب التعويض، أشارت الشاكية إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المشكو عليها عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الشاكية، ولقد تعرضت الشاكية لأضرار مادية ومعنوية نتيجة لذلك الفعل الإجرامي يستوجب التعويض المادي والمعنوي عنه لما لحقها من ضرر جسدي وأيضاً آلام نفسية من جراء هذه الإصابات، وما شعرت به من خوف وفزع وألم لحظة وقوع الاعتداء، بالإضافة إلى حالة الإهانة التي صاحبتها، وهو ما يشكل ضرراً أدبياً لحق بها. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغ 10 آلاف درهم مع إلزامها الرسوم والمصاريف، ليصل إجمالي المبالغ التي دفعتها المشكو عليها إلى 17 ألف درهم. (أبوظبي – موفق محمد)

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