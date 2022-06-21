بنوك تحذر عملاءها من مصيدة «الاحتيال بالشيكات»

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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أرسل عدد من البنوك العاملة في الدولة لعملائها، رسائل تحذيرية، تضمنت نصائح تحذيرية للحماية من الاحتيال بالشيكات.

موضحة أنه عند استلام دفتر شيكات جديد، يجب التأكد من احتساب عدد أوراق الشيكات فيه، وإخطار البنك فوراً في حالة وجود أي نقص فيه، كذلك عدم ترك دفتر الشيكات دون رقابة في مكان العمل أو المنزل، وأن يوضع في مكان آمن ومغلق، حتى لا يتم استغلاله، إضافة إلى أنه عند تحرير الشيكات، يجب عدم ترك فراغات كبيرة في اسم المستفيد، أو خانة كتابة المبلغ، أو كتابة المبلغ في خانة الكلمات، لعدم ترك فرصة لملء أو إضافة إلى كلمات أو أرقام أخرى تغير من قيمة الشيك.

توقيع

وتضمنت النصائح التوعوية، ضرورة عدم توقيع شيك بدون كتابة التاريخ والمبلغ بالأرقام والكلمات، وعدم تحريره لأي شخص أو أي جهة، وهو الأمر النابع عن فرط الثقة.

والذي يمكن أن يسبب لصاحبه مشاكل، خصوصاً أن هناك أشخاصاً لا يبالون بالقدر الكافي لقيمة وخطورة إصدار شيك، منها إغلاق الحساب في حالة ارتجاع 4 شيكات، كذلك ضرورة إتلاف جميع الشيكات غير المستخدمة في حالة إغلاق الحساب، وعدم الإهمال، وتركها في المنزل حتى لا يتم استغلالها، إضافة إلى ضرورة إتلاف الشيك الملغى على الفور، وضرورة استخدام قلم خاص، وليس قلم تحبير، الذي يمكن أن يتلاعب به في تحرير الشيكات، وتوقيعها أمام الشخص.

وحذرت الرسائل من مغبة الاحتفاظ بشيكات موقعة على بياض في دفتر الشيكات، وعدم ترك شيكات بدون توقيع، وإيداعها لدى أي شخص بدون أخذ الضمانات الكافية، ويفضل عدم القيام بالأمر، من بين الاحتياطات التي تحميك من الاحتيال باستخدام دفتر الشيكات، ضرورة معرفة موعد إصدار الشيكات، والقيام بتحديث رقم الهاتف لدى البنك.

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