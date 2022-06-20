العثور على جثمان مواطن غرق في إحدى جزر أبوظبي

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

ت + ت - الحجم الطبيعي

تم العثور صباح اليوم على جثمان الشاب المواطن محمد عبود الكعبي، 31 عاما، على شاطئ إحدى جزر أبوظبي، وذلك بعد عمليات إنقاذ استمرت منذ مساء يوم السبت الماضي.

وتعود التفاصيل إلى خروج الشاب مع عدد من أصدقائه في نزهة بحرية لإحدى جزر العاصمة، ولدى وصولهم بدأوا في تنفيذ برنامجهم البحري في السباحة وغيرها في الفترة المسائية، إلا أنهم تفاجأوا وبمرور الوقت باختفاء «محمد الكعبي» لتبدأ فوراً عملية بحثهم عنه، والاتصال بالجهات المختصة التي اتخذت الإجراءات اللازمة في البحث عن الشاب الذي تم العثور على جثمانه صباح اليوم الاثنين.

وفي هذا الإطار قال الإعلامي الشاب محمد الكعبي في حديثه لـ «البيان»: «أحزننا فعلاً خبر وفاة صديقي المقرب محمد عبود الكعبي، رحمه الله، والذي كان يُشهد له بحسن أخلاقه وسيرته وسمعته الطيبة، إلا أنها مشيئة الله تعالى، سائلين له الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز