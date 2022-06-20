العثور على جثمان مواطن غرق في إحدى جزر أبوظبي

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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عثرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي على جثمان الشاب المواطن محمد عبود الكعبي، 31 عاما، على شاطئ إحدى جزر أبوظبي، وذلك بعد عمليات إنقاذ استمرت منذ مساء يوم السبت الماضي.

وتعود التفاصيل إلى خروج الشاب مع عدد من أصدقائه في نزهة بحرية لإحدى جزر العاصمة، ولدى وصولهم بدؤوا في تنفيذ برنامجهم البحري في السباحة وغيرها في الفترة المسائية، إلا أنهم تفاجأوا وبمرور الوقت باختفاء "محمد الكعبي" لتبدأ فورا عملية بحثهم عنه، والاتصال بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي التي اتخذت الاجراءات اللازمة في البحث عن الشاب الذي تم العثور على جثمانه صباح اليوم الاثنين.

وفي هذا الإطار قال الاعلامي الشاب محمد الكعبي في حديثه لـ "البيان" : أحزننا فعلا خبر وفاة صديقي المقرب محمد عبود الكعبي، رحمه الله، والذي كان يُشهد له بحسن أخلاقه وسيرته وسمعته الطيبة، إلا أنها مشيئة الله تعالى، سائلين له الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

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