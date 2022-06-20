محكمة جنح مرور أم القيوين تضع متهماً خليجياً تحت المراقبة الاٍلكترونية شهراً

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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أصدرت محكمة جنح ‏مرور أم القيوين حكمها غير المسبوق بوضع أحد المتهمين لديها لارتكابه عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس وأمنهم وسلامتهم للخطر بأن قام بقيادة مركبة بصورة متهورة تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، تحت المراقبة الاٍلكترونية ( كبديل عن الحبس شهرا ) بمنزله مع إلزامه بالخدمة المجتمعية خلال فترة المراقبة، وذلك بمعرفة الجهات المختصة بالدولة.

تفاصيل

تعود تفاصيل القضية إلى تحويل مركز شرطة السلمة الشامل فرع المباحث والتعقيب بإدارة المرور والدوريات المتهم ( أ – م – ع ) من الجنسية الخليجية إلى النيابة العامة والتي بدورها حولته إلى محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية ( جنح ومخالفات المرور ) بتهمة تعريض حياة الآخرين وأمنهم وسلامتهم للخطر أثناء القيادة.



اعتراف

وبعد استدعاء المتهم من محبسه إلى محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية الدائرة الثالثة جنح ومخالفات المرور، تليت لائحة الاتهام على المتهم والتي طالبت النيابة بتطبيقها، سئل المتهم عن التهم المسندة إليه، فأنكر التهمة الموجهة له، ولكن الاتهام المسند إليه ثبت بحقه من ما جاء في الدعوى والصور المرفقة لأثر الفرامل لموقع الشارع الذي استعرض المتهم فيه قبل دخوله للمنطقة الرملية، فعلق بها، فاطمأنت المحكمة على ارتكاب المتهم للتهمة المنسوبة إليه واستحقاقه للعقاب بالمواد التي ذكرتها النيابة العامة في أمر إحالته للواقعة، الأمر الذي ترى فيه المحكمة من ظروف المتهم وعمره ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود لارتكاب جريمة أخرى جديدة.

مراقبة إلكترونية – خدمة مجتمعية

وبعد الاستماع إلى المتهم قررت محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية الدائرة الثالثة جنح ومخالفات المرور بحبس المتهم شهرا عن التهمة المسندة إليه، كما أمرت باستبدال عقوبة الحبس المقضي بها بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وذلك بعدم مغادرته منزله من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا، مع إلزام المتهم بالخدمة المجتمعية خلال تلك المدة وذلك عن التهمة المسندة إليه، كما ألزمته المحكمة بالرسوم المقررة قانوناً.

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