براءة خليجية من تهمة سب زوجة طليقها ونشر صورتها عبر «التواصل»

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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قضت محكمة جنايات عجمان، ببراءة سيدة خليجية تبلغ من العمر 36 عاماً، من تهمتي السب، ونشر صورة زوجة طليقها في مواقع التواصل الاجتماعي، التي ادعت بأنها وردت إليها رسائل سب وشتم، وصورها من رقم هاتف خارج الدولة.

وتشير أوراق القضية بأن المدعى عليها استخدمت وسيلة تقنية معلومات في الاعتداء على خصوصية المجني عليها سيدة خليجية، وهي زوجة طليقها، بنشر صورتها، وسبها بألفاظ مسيئة، وذلك عبر رسالة في برنامج الواتساب، و«الإنستغرام»، وعليه، طالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهمة، طبقاً لنص المادة 83 بند 2 من مرسوم بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

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