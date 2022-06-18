السيطرة على حريق بسيط في مدينة الإمارات الإنسانية

المصدر: أبوظبي - وام

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تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق بسيط نشب ظهر اليوم في إحدى الغرف السكنية بمدينة الإمارات الإنسانية وإخمادة دون وقوع أية إصابات أو خسائر.

وأكدت إدارة مدينة الإمارات الإنسانية أن الاستجابة السريعة لفرق الدفاع المدني كانت نتيجة المتابعة المستمرة لسلامة أروقة المباني والغرف السكنية بالمدينة، مشيرة إلى أن المدينة مهيأة بالكامل بكل سبل السلامة والأمان لسلامة قاطنيها والعاملين بها ووجهت إدارة المدينة فرق الاستجابة بالمباشرة الفورية بعمل تحقيقات حول سبب الحادث.

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