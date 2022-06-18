70 ألف درهم لشاب تعويضاً عن عاهة خلّفها شجار

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

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أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية ضد شابين، طالب فيها إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 100 ألف درهم، كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال شارحاً لدعواه إن شجاراً نشب بينه وبين المشكو عليهما قاما خلاله بالاعتداء على سلامة جسمه بالضرب والسب والتهديد بقتله، الأمر الذي أدى إلى إصابته بعاهة في جسده، وقد تم إدانتهما بالدعوى بموجب حكم جزائي، وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي، فيما طالب المشكو عليهما برفض الدعوى.

من جانبها نوهت المحكمة إلى أن الشاكي قد أقام دعواه الراهنة ضد المشكو عليهما للمطالبة بالتعويض أولاً عن الأضرار المادية، وثانياً عن الأضرار الأدبية.

وقضت المحكمة بإلزام المشكو عليهما أن يؤديا له مبلغاً قدره 40 ألف درهم عن العاهة المستديمة التي تخلفت لديه، وبإلزام المشكو عليهما أن يؤديا بالتضامن فيما بينهما للشاكي مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية، ليصل بذلك إجمالي مبالغ التعويضات إلى 70 ألف درهم.

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