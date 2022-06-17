عصابة سرقة السيارات الفارهة في قبضة شرطة أم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط عصابة تخصصت في سرقة سيارات حديثة وفارهة، تابعة لمكاتب تأجير سيارات في الدولة.

وقال العقيد سعيد عبید مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، أنه ورد عدة بلاغات من أصحاب مكاتب تأجير السيارات تفيد بقيام أحد الأشخاص بالاتصال بمكاتبهم طالبا سيارات فارهة وحديثة وتوصيلها إليه في إمارة أم القيوين، وقد قام موظفو تلك المكاتب بإنجاز المعاملات إلكترونيا، وعدم التأكد من صحة البيانات وكذلك معرفة الشخص الذي طلب تلك المركبات منهم.

فرق تحر

وأوضح مدير الادارة انه عند استلام البلاغات تم تشكيل فرق بحث وتحر، حيث دلت التحريات التي أجراها فريق العمل بوجود عصابة مكونه من عدة أشخاص من جنسيات عربية مختلفة تقوم بالتواصل مع مكاتب تأجير السيارات وطلب سيارات حديثه وفارهة باستخدام هويات تعود لأشخاص آخرين لإبعاد الشبهات عنهم واستلام المركبات منهم.

وأفاد أن أفراد العصابة استلموا عددا من تلك المركبات في أم القيوين وباشروا بإيقاف جهاز تتبع حركة المركبة وتعطيله والتخلص منه، حتى لا تتم متابعة تحرك المركبات من قبل مكاتب التأجير، مبينا أن التحريات دلت على أن تلك العصابة تنتقل بين مختلف مناطق الدولة، حيث تم الترصد لهم وضبط عدد من أفرادها، وقد اعترفوا باستلام المركبات في إمارة أم القيوين وتسليمها إلى شخص آخر يقيم في إحدى الإمارات المجاورة، حيث تم إعداد كمين له وضبطه بالتنسيق مع إدارات التحريات والمباحث الجنائية بالقيادات الشرطية الأخرى.

اعتراف

وبسؤال جميع المضبوطين اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم وتحريز المضبوطات تمهيداً لتقديمهم للجهات القضائية.

وتقدم مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالشكر لفريق العمل الميداني الذي عمل باحترافية في القبض على أفراد العصابة مناشدا ملاك مكاتب تأجير السيارات أن يتم التدقيق على بيانات مستأجري المركبات من خلال إبراز الوثائق الأصلية للشخص المستأجر والمستلم قبل تسليمهم للمركبات ضماناً لحقوقهم.

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