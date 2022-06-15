شرطة الشارقة تنقذ مواطناً تعطل مثبت السرعة بمركبته

المصدر: البيان

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تدخلت غرفة العمليات، ودوريات أمن الطرق الخارجية، بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، في إيقاف مركبة يستقلها مواطن يبلغ من العمر 22 عاماً، تعطل مثبت السرعة في مركبته عند سرعة 120كيلومتراً / ساعة، على طريق خورفكان بالإتجاه إلى إمارة الشارقة.

وتفصيلاً، تلقت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة في تمام الساعة 2:10 صباح اليوم الأربعاء، إستغاثة مواطن لنجدته إثر تعطل مثبت السرعة بمركبته على طريق خورفكان بالإتجاه إلى إمارة الشارقة، وعليه تم توجيه دوريات الطرق الخارجية، وتعاملت مع الموقف على الفور باحترافية، بعد أن طمئنته، وتوجيهه بالإجراءات الواجب اتباعها، وذلك بالتأكد أولاً من ربطه لحزام الأمان تأميناً لسلامته، واتخاذ إجراءات السلامة المتبعة في مثل هذه الحالات. وثم حث السائق على الإلتزام بالهدوء التام، والتركيز والانتباه، وتحويل القيادة على المسار السريع، وتشغيل إشارات التنبيه الأربع لمركبته. إلى جانب التنسيق مع الدوريات الممتدة على الطريق، لمنع أي خطر يمكن أن تشكله مركبات أخرى قد تكون على خط سيره، فيما تبعته دوريتان، أحدها أمامه، والأخرى خلفه.

ولإيقاف المركبة دون إحداث إصابات بقائدها، قام قائد الدورية المرورية بوضع مركبته أمام المركبة المعطلة حتى تم التصاق المركبتين ببعضهما البعض، ومن ثم إبطاء سرعة الدورية تدريجياً حتى تم إيقافها بصورة سلسة، ودون حدوث أي إصابات لقائدها.

وتدعو القيادة العامة لشرطة الشارقة قائدي المركبات إلى عدم الاعتماد بشكل كُلي على مثبت السرعة، مع الحرص على الالتزام بالسرعات القانونية المقررة على الطريق، واتباع إرشادات السلامة المرورية، وإبلاغ غرفة العمليات حال حدوث أي خلل فني طارئ أثناء سير المركبة، والتأكد من الحالة العامة للمركبات بصورة دورية لعدم التعرض لمثل هذه المواقف.

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