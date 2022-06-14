إنقاذ حياة مواطن ثمانيني من قمة جبل بالفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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نفذ اليوم المركز الوطني للبحث والإنقاذ، بالتنسيق مع مركز شرطة الطويين الشامل والدفاع المدني فرع الطويين، مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لأحد كبار المواطنين من جبال دبا، ويبلغ المواطن من العمر 88 عاماً، حيث تعرض لإرهاق وتعب شديدين في أعلى قمة جبل بالمنطقة خلال فترة الظهيرة، وفور الوصول إليه تلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم واستقرت حالته الصحية.

وقال عبدالله سعيد الحفيتي، إن والده وهو من منطقة الطويين اعتاد الخروج في ساعات الصباح الباكر للجبال بغرض التمشية والبحث عن العسل، لافتاً إلى أن الماء نفد فشعر بإعياء منعه من الرجوع إلى المنزل، وأنقذ حياته مرور عمال من الجنسية الباكستانية حيث قدّموا إليه المياه والطعام إضافة إلى سرعة استجابة فرق الإنقاذ والشرطة والدفاع المدني في الوقت المناسب.

ولفت الحفيتي إلى أن فريق البحث تمكن من إنقاذ والده بطائرة الإنقاذ التي نقلته بسرعة إلى مستشفى دبا الفجيرة لتلقي العلاج المناسب، مشيداً بجهود فريق الإنقاذ من الدفاع المدني فرع الطويين ورجال الشرطة التي أنقذت والده العالق في قمة الجبل في صورة تعكس سرعة استجابة الجهات الأمنية وحرفيتها في التعامل مع البلاغات الطارئة بشكل صحيح وسريع.

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