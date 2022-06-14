ضابطان من خيالة شرطة دبي يكشفان عصابة مُتخصصة في جرائم السرقة

المصدر: دبي-البيان

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تمكن النقيب يوسف محمد الملا، والملازم أول أحمد راشد الكعبي من مرتب مركز شرطة الخيالة، في شرطة دبي من كشف عصابة مُتخصصة في السرقة من خلال الاشتباه في السيارة التي يستقلونها، بفضل حسهما الامني حيث عثر في السيارة على الادوات التي تستخدم في جرائم السرقة، بعدما تبين عدم تطابق مواصفات المركبة مع اللوحات ومحاولة المتهمين الهرب.

وتفصيلا أشاد اللواء خبير خليل ابراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، بالحرفية العالية للضابطين اللذان تمكنا من رصد ومتابعة سيارة أفراد العصابة بعد الاشتباه بها، وصولاً إلى إلقاء القبض عليهم، وضبط ما بحوزتهم من أدوات تُستخدم في جرائم السرقة.

وحول التفاصيل، قال اللواء محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، إن الضابطين وأثناء قيامهما بجولة تفقدية بمنطقة اختصاص مركز شرطة الراشدية اشتبها بسيارة كانت تتحرك بطريقة تثير الريبة، فقررا التدقيق عليها في النظام المروري الاتحادي، ليكتشفا أن مواصفاتها غير مطابقة لمواصفات السيارة التي يُفترض أن تحمل رقم اللوحة الموضوعة عليها والمُسجلة في داخل النظام المروري، مبيناً أنهما حاولا إيقاف السيارة إلا أن سائقها رفض الامتثال للأوامر وانطلق مسرعاً بها.

وأشار اللواء العظب إلى أن الضابطين تواصلا مع مركز القيادة والسيطرة وجرى التعميم على السيارة ومتابعتها من قبل الدوريات إلى أن تمكنت من إيقافها وإلقاء القبض على 3 أسيويين كانوا على متنها، مبيناً أن شرطة دبي ضبطت في سيارة الأسيويين أدوات تستخدم في جرائم السرقة.

ولفت اللواء العظب إلى أن المضبوطات تؤكد أن المضبوطين كانوا يعدونها من أجل تنفيذ جرائم سرقة إلا أن الحرفية العالية لضابطي مركز شرطة الخيالة ويقظتهما حالت دون تنفيذ هذه العصابة لأي جريمة، مؤكداً أن مركز شرطة الخيالة يُسير دوريات يومياً في إمارة دبي، وذلك من أجل المساهمة في تحقيق أهداف شرطة دبي في الوقاية والحد من الجريمة وتعزيز الأمن والأمان.

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