شرطة دبي تدعو الجمهور للتعرف على صاحب جثة مجهولة

المصدر: دبي- البيان

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دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الصورة المنشورة، والذي توفي اثر حادث دهس في منطقة اختصاص مركز شرطة بردبي، ولا يحمل أية أوراق ثبوتية معه، ومنذ نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لفحصها والتأكد من سبب الوفاة، لم يراجع الشرطة أي شخص للإبلاغ عن فقدان صاحبها.

ودعا مركز شرطة بردبي، أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الجثة المجهولة، ومن لديه أية معلومات عن هويته، يمكنه الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901، وإذا كان المتصل من خارج إمارة دبي عليه إضافة 04 قبل رقم الاتصال.

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