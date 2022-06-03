شرطة دبي تلقي القبض على "سانجاي شاه" المتهم في أكبر عمليات احتيال ضريبي وغسل الأموال بالدنمارك

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على سانجاي شاه، بريطاني الجنسية، يبلغ من العمر 52 عاماً، الذي يعد أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات الدنماركية، لتورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل الأموال في تاريخ مملكة الدنمارك، بلغت قيمتها 12 مليار كرونة دنماركية، ما يعادل حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال إنشاء عدة شركات مُتخصصة في

" تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة".

وجاء إلقاء القبض على سانجاي شاه بعد تلقي شرطة دبي مذكرة ضبط دولية من السلطات الدنماركية الواردة إلى وزارة العدل ممثلة في إدارة التعاون الدولي بصفتها السلطة المركزية المُتلقية طلبات التعاون الدولي الرسمي وتحويلها إلى النيابة العامة في دبي.

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة على تطوير العلاقات العميقة والراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ومختلف دول العالم في مجال مكافحة كافة أشكال الجريمة المنظمة ومنها الجرائم المالية.

وأوضح معالي الفريق المري أن إلقاء القبض على " سانجاي شاه" جاء بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من قبل فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بإشراف ومتابعة من النيابة العامة في دبي بتنفيذ مذكرة القبض الدولية، مثمناً جهود فرق العمل في إلقاء القبض على " سانجاي شاه" واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ومن جانبه، أوضح اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، أنه من خلال تبادل المعلومات مع السلطات الدنماركية بخصوص سانجاي شاه، تم تشكيل فريق عمل من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ممثلة في إدارة المطلوبين وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال للبحث والتحري وجمع الاستدلال، لمتابعة تحركاته وتحديد مكان إقامته، ثم عملت على متابعة نشاطاته لإلقاء القبض عليه.

وافاد العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن إلقاء القبض " سانجاي شاه" جاء وفقاً للتعاون الدولي والتنسيق المتبادل بين شرطة دبي والسلطات الدنماركية بعد استلام مذكرة القبض الدولية.

وأوضح العميد الجلاف إلى أن " سانجاي شاه" أقدم من خلال إنشاء عدة شركات على تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح التي تم دفعها على الأرباح الموزعة، حيث أقدم على غسل الأرباح الناتجة عن الاحتيال الضريبي من خلال تقديم مطالبات استرداد الضرائب ببيانات غير صحيحة حول صفقات مرتبطة بضرائب "كوميكس" والتي تعني شراء الأسهم قبل توزيع أرباحها بمدة قصيرة وبيعها بعد توزيعها مباشرة، وتهدف للحصول على أموال ضخمة عبر عمليات استرداد ضرائب تم دفعها للحكومة الدنماركية.

وختم العميد الجلاف أن شرطة دبي أحالت ملف " سانجاي شاه" إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية بتسليمه طبقاً للقوانين الدولية المُتبعة في هذا الشأن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز