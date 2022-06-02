قفل فولاذي يحبط سرقة والقبض على الجاني في وقت قياسي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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لم يتوقع أحد اللصوص أن قفلاً صغيراً سيكون سبباً في إلقاء القبض عليه وإحباط محاولته لسرقة المحل، حيث حاول المتهم «آسيوي الجنسية» قطع القفل الفولاذي بمنشار حديدي إلا أن صوت آلة قطع القفل ليلاً أثار انتباه أحد المارة من بعيد فقام بإبلاغ الشرطة التي وجهت دورية بسرعة كبيرة إلى موقع البلاغ وتم القبض على المتهم بعد محاولته الهرب.

وتفصيلاً قال المقدم راشد المعيني مدير إدارة الحد من الجريمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بالإنابة، لـ«البيان»: إن بلاغاً ورد ضمن اختصاص مركز شرطة الرفاعة يفيد بقيام شخص آسيوي الجنسية محاولة كسر قفل أحد المحال التجارية والتي تم تركيبها بناءً على تعميم أصدرته الإدارة في وقت سابق، حيث حاول المتهم كسر القفل الفولاذي الصغير إلا أنه فشل في ذلك فقام بجلب منشار كهربائي إلا أن الصوت الناتج عن ذلك كان مزعجاً جداً ولفت نظر أحد الأشخاص من بعيد والذي قام بدوره بإبلاغ الشرطة، حيث حضرت إحدى الدوريات التابعة للمركز في الحال وألقت القبض على المتهم، حيث حاول الهرب من الموقع ولكنه فشل في الأمر.

وأشار المقدم المعيني إلى أنه وضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الإدارة للحد من الجريمة فيما يتعلق بالقضاء على سرقات المحال التجارية وخصوصاً محال الذهب فإنها وجهت بضرورة تركيب أقفال فولاذية يستحيل كسرها، إضافة إلى تركيب كاميرات والتأكد من أنها تعمل بكفاءة، حيث أسهمت هذه الإجراءات في تسجيل صفر لسرقات محال الذهب في دبي على مدار 3 سنوات متتالية، لافتاً إلى أن الأقفال التقليدية يسهل كسرها ولا تصدر صوتاً ولا تحتاج إلى لصوص محترفين، وبين أن تعميم تركيب الأقفال الفولاذية لاقى ترحيباً من التجار وأصحاب المحال وذلك بعد استعراض تجربة استحالة كسره أمامهم.

ونوه المقدم المعيني بأن الإدارة تجتمع دورياً مع أصحاب المحال التجارية في دبي وتقدم لهم التوعية اللازمة وتستمع إلى مقترحاتهم بهدف الوصول إلى أعلى معايير الأمن والأمان والحد من وقوع الجرائم.

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