تفاصيل حادثة وفاة طالبين وإصابة 3 آخرين

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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روى أحمد البستكي نائب المدير العام للعمليات المدرسية بمدارس الإمارات الوطنية لـ ( البيان ) تفاصيل وفاة طالبين واصابة 3 آخرين ، موضحا أن المدارس الوطنية فقدت اثنين من أبنائها الطلبة المتميزين والنجيبين بشهادة معلميهم وادارة المدرسة أثر تعرضهما لحادث اليم أودى بحياتهما أثناء قدومهما للمدرسة ما ترك حزنا عميقا خيم على الهيئتين التعليمية والادارية وعلى الطلبة ، ليس فقط في مجمع مدارس الشارقة ، بل كل المدارس الوطنية بكافة افرعها ، لافتا الى أن المصاب جلل وأن الحزن عميق ، ولكن لا راد لقضاء الله ، متمنيا من الله العلي القدير ان يربط على قلوب اسرهم ويلزمهم الصبر الجميل .

متابعة

واضاف أن العمليات المدرسية بمدارس الامارات الوطنية وادارة المدرسة كانت تتابع الحادث لحظة وقوعه ، و من خلال أخذ الغياب والحضور والاتصال بذويهم تبين أن الطالبين المتوفيين والطلبة ال 3 الآخرين المصابين تعرضوا لحادث سير أليم في حدود الثامنة والنصف صباحا بحسب ما أوضحت اسرهم ، حيث كانوا يستقلوا مربكة خاصة بذويهم في اتجاههم للمدرسة ، فتم نقلهم الى مستشفى الذيد بواسطة الاسعاف الوطني لتلقي العلاج المناسب .

وفد

واضاف أن ادارة العمليات التربوية عندما علمت بالحادث تم ارسال وفد الى مستشفى الذيد للوقوف على حالة الطلبة وللاطمئنان عليهم ومواساة اسرهم ، كما كانت هناك متابعة مستمرة من هيئة الشارقة للتعليم الخاص وشرطة الشارقة ، مبينا ان ادارة المدرسة وجهت كافة العاملين والطلبة بإقامة صلاة الغائب بعد صلاة الظهر على الطالبين فقيدي المدرسة ، ما يعد لفتة مهمة من الادارة ، لافتا الى أن الطلبة المصابين حالتهم مستقرة يحسب ما تم اعلامنا به من ادارة المستشفى ، ومازالوا يتلقون العلاج والعناية المكثفة حتى الآن ، متمنيا لهم الشفاء العاجل .

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