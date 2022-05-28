شرطة دبي تنفي العثور على طفلة رضيعة

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

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أكد مصدر في شرطة دبي أنه لم يتم العثور أو تسلم أي طفلة رضيعة تركها أهلها، وذلك بعد انتشار فيديو وتسجيل صوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً "واتساب" يفيد بضرورة نشره للوصول إلى أهلها.

وقال المصدر لـ «البيان» إنه تم التأكد من أن الفيديو والتسجيل الصوتي في إحدى الدول المجاورة؛ إلا أن البعض قام بإعادة نشره عبر «واتساب»، ظناً منهم أنه في الإمارات للوصول إلى أهل الطفلة.

ودعا المصدر أفراد المجتمع إلى توخي الدقة والحذر عند نشر أو إعادة نشر أي صور أو فيديوهات دون التأكد من مصدرها أو صحتها حتى لا يقع تحت طائلة القانون.

ويظهر الفيديو المتداول طفلة تبلغ نحو عامين، وهي تضحك بعفوية، وأعقبه مقطع صوتي لسيدة أفادت بأنه تم العثور على الطفلة وإيداعها لدى الشرطة طالبة نشره في المجموعات.

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