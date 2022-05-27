السجن 10 سنوات لشاب عربي جلب مخدرات للإمارات

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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قضت محكمة جنايات عجمان، بسجن متهم عربي الجنسية، يبلغ من العمر 31 عاماً، 10 سنوات وتغريمه 100 ألف درهم عن التهم المسندة إليه، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وذلك بتهمة جلب وإحضار مواد مخدرة بغير قصد، وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وحيازة مواد مخدرة، كما قضت المحكمة بحبس متهمين آخرين 3 أشهر عن تهمة تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وبإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

وتفيد وقائع القضية وفق ما جاء بمحضر الضبط أنه وردت معلومات من أحد المصادر السرية تفيد بحيازة، المتهم الأول كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فتم تشكيل فريق ضبط واستصدار إذن من النيابة العامة وبضبطه وتفتيشه وتفتيش مقر سكنه عثر على المضبوطات المبينة بالمحضر، وهي عبارة عن مخدر الحشيش والكريستال والترامادول.

وأفاد المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنه حاز مخدر الحشيش والكريستال والترامادول، كما اعترف أنه يتعاطى تلك المواد. وتبين من تقرير مختبر الطب الشرعي بعد وزن المضبوطات الخاصة بالمتهم الأول، أن الكمية التي يحوزها من مؤثر الميثامفيتامين تزن 6.10 غرامات، كما تبين أن المتهم يحوز كمية من مخدر القنب الهندي ووزنها 18.83 غراماً. وإجمالي هذه المواد المضبوطة مع المتهم تزن 24.93 غراماً.

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