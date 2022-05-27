شرطة أم القيوين تضبط عصابة تخصصت في سرقة عوادم المركبات

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، من ضبط عصابة آسيوية تخصصت بسرقة عوادم السيارات ( فلاتر البيئة ) من بعض المركبات بإمارة أم القيوين.

بلاغات

وأوضح العقيد سعيد عبيد بن عران، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أنه وردت بلاغات تُفيد عن تعرض بعض عوادم المركبات للسرقة، وفور تلقي البلاغات تم تشكيل فريق بحث وتحر بالتعاون مع فرع التحقيق والبحث الجنائي بمركز السلمة الشامل، حيث توصل الفريق إلى معرفة الجناة وضبطهم خلال 24 ساعة من استلام البلاغات، وتبين أنهم من الجنسية الآسيوية، وبسؤالهم اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم.

وناشد مدير الإدارة الجمهور بضرورة التعاون مع رجال الشرطة بالإبلاغ عن الجرائم للتصدي لتلك العصابات ‏التي تهدد أمن المجتمع.

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